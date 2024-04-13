Но сотрудник компании смог распознать подмену

Как сообщает PC Mag, неизвестный мошенник попытался совершить дипфейк-атаку на сотрудников компании, обслуживающих менеджер паролей LastPass. Злоумышленник выдавал себя за генерального директора фирмы Карима Туббу, имитируя при помощи нейросети его голос. К счастью, атака не увенчалась успехом — сотрудник, бывший ее целью, оказался достаточно внимателен и подозрителен, и его насторожило, что поступавшие ему в WhatsApp сообщения «выходили за пределы каналов обычного делового общения». Вероятно, речь идет не о тоне сообщений, а о том, что они приходили в мессенджере, который обычно не используется в компании для коммуникации.

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Подозрения сотрудника только усилились, когда мошенник попытался осуществить на него давление, упирая на то, что обсуждаемый вопрос является максимально срочным. Предлог «вынужденной срочности» часто используется злоумышленниками, чтобы у жертвы не было времени обдумать ситуацию. В LastPass решили придать инцидент огласке, а также подчеркнули, что его расследованием занимается служба безопасности компании. Как считают эксперты по информационной безопасности, подобного рода атаки с развитием технологий искусственного интеллекта и нейросетей будут использоваться все чаще, поэтому необходимо развивать технические и не только средства для противодействия им.