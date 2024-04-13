Вероятно, речь идет о моделях из ранних партий со старой версией разъема 12+4 pin

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, представители сервисной мастерской NorthridgeFix утверждают, что флагманские графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090 по-прежнему массово выходят из строя — чаще всего из-за оплавления разъема питания. Согласно предположениям экспертов, с высокой вероятностью речь идет о моделях из ранних партий со старой версией разъема 12+4 pin. Новым же пользователям в настоящий момент рекомендовано использовать официальные переходники NVIDIA или решения, предлагаемые производителями блоков питания, например, кабель-адаптер от be Quiet. Стоит отметить, что подобного рода адаптеры часто совместимы лишь с БП конкретного бренда.

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В NorthridgeFix заявляют, что заменяют на «проблемных» видеокартах до 200 разъемов в месяц. Впрочем, почти всегда это разъемы 12VHPWR старого образца — новые порты 12V-6X2 гораздо менее подвержены перегреву и оплавлению. Примечательно, что ни AMD, ни Intel, согласно текущей информации, не планируют использовать подобного рода разъемы для своих графических ускорителей. А вот NVIDIA, вероятно, будет оснащать ими видеокарты RTX 5000 на основе микроархитектуры Blackwell.