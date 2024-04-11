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[Zero]
Сроки поставок ИИ-ускорителей Nvidia H100 сократились до минимальных за все время
При этом некоторые эксперты прогнозируют усугубление дефицита

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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на слова топ-менеджера тайваньского подразделения Dell Теренса Ляо, сроки поставок специализированных ИИ-ускорителей NVIDIA H100 сократились до минимальных за все время – речь идет о 2-3 месяцах. В 2023 году ждать заказанных устройств приходилось в разы дольше, иногда до 11-12 месяцев – таким образом, можно говорить о значимом сокращении дефицита. При этом спрос на ИИ-ускорители по-прежнему остается высоким – значительно выше, чем на серверное оборудование общего назначения.

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Среди причин сокращения дефицита – как перепродажи рядом компаний бывших в употреблении ускорителей, так и ожидание рынком новых моделей на основе микроархитектуры Blackwell. При этом крупным компаниям, которым требуются десятки тысяч ускорителей NVIDIA H100, их по-прежнему не хватает. Глава компании OpenAI Сэм Альтман даже проводил переговоры с саудовскими инвесторами с целью получения средств на разработку и выпуск собственных ИИ-ускорителей на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Впрочем, в короткие сроки разработать и начать производить подобные ускорители не удастся – это вопрос как минимум нескольких лет.

#nvidia #искусственный интеллект #ускорители вычислений #ускорители ии
Источник: digitimes.com
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