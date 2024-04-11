Главная тому причина - увеличение спроса

Как сообщает аналитическая компания TrendForce, американский производитель Western Digital разослал своим партнерам письмо с предупреждением о грядущем увеличении стоимости оперативной памяти, твердотельных накопителей и даже жестких дисков. Согласно заявлению компании, будущие корректировки цен в сторону их роста связаны с увеличением спроса на продукцию. Также в WD отметили, что меняться цены будут достаточно часто.

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Эксперты TrendForce отмечают, что из-за дефицита чипов NAND и DRAM твердотельные накопители и оперативная память уже значительно подорожали с середины прошлого года по начало первого квартала текущего. Увеличились на 10-20% и цены на жесткие диски из-за того, что производители сокращают их количественное производство, отдавая предпочтение более емким моделям. В результате суммарный объем отгруженных HDD растет, но число реализованных устройств снижается. По мнению команды TrendForce, предупреждение Western Digital имеет под собой реальные основания, и перечисленная в нем продукция действительно будет дорожать – причем у многих производителей, и, вероятно, в течение всего года.