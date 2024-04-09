Представители ритейла выступают против подобной инициативы

Как сообщает издание «Ведомости», в Минпромторге предложили повысить пошлины на ввоз в Россию радиоэлектронной продукции и направили соответствующее письмо в госкорпорации, профильные объединения, а также производителям электроники и представителям крупного бизнеса. Российские производители поддержали идею, ритейлеры же выступили резко против подобного предложения.

Многие опрошенные журналистами эксперты также относятся к идее скептически: компании и без того нередко платят двойные пошлины из-за механизмов параллельного импорта, дальнейшее же наращивание сборов усугубит и без того не лучшую ценовую обстановку в стране и приведет к снижению реальной покупательной способности граждан. Некоторые аналитики полагают, что увеличение пошлин допустимо, но лишь если в России производится достаточно альтернатив соответствующей продукции. Среди минусов возможного повышения пошлин называют уменьшение мотивации для отечественного бизнеса выпускать качественные товары и реализовывать их по адекватным ценам, увеличение нелегального импорта, удорожание цифровой техники и возникновение на рынке ее дефицита.