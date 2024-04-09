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Как сообщает ТАСС, оператор связи МТС тестирует функцию определения мошеннических звонков во время разговора при помощи технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава компании Вячеслав Николаев в рамках мероприятия «Телеком». По мнению топ-менеджера, услуга поможет защитить клиентов от злоумышленников, использующих приемы социальной инженерии. Также господин Николаев напомнил, что у МТС есть услуга «Защитник», блокирующая мошеннические звонки или перенаправляющая их на голосового робота.
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Специалисты по кибербезопасности отмечают, что использование подобных технологий поднимает важную законодательную и морально-этическую проблему. Речь идет о прослушивании (пусть и в автоматическом режиме) и обработке звонков оператором связи. Да, компании обязаны хранить записи звонков в соответствии с российским законодательством, но для некоторых граждан приватность важнее безопасности, к тому же, право на тайну переписки и телефонных переговоров закреплено в Конституции РФ. Впрочем, как считают эксперты, юристы МТС, вероятно, изучили вопросы, связанные с законодательством — компания и ранее получала штрафы, например, от ФАС, и ей вряд ли нужны дополнительные проблемы с регуляторами или правоохранительными органами.