В настоящий момент сервис проходит тестирование

Как сообщает ТАСС, оператор связи МТС тестирует функцию определения мошеннических звонков во время разговора при помощи технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава компании Вячеслав Николаев в рамках мероприятия «Телеком». По мнению топ-менеджера, услуга поможет защитить клиентов от злоумышленников, использующих приемы социальной инженерии. Также господин Николаев напомнил, что у МТС есть услуга «Защитник», блокирующая мошеннические звонки или перенаправляющая их на голосового робота.

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Специалисты по кибербезопасности отмечают, что использование подобных технологий поднимает важную законодательную и морально-этическую проблему. Речь идет о прослушивании (пусть и в автоматическом режиме) и обработке звонков оператором связи. Да, компании обязаны хранить записи звонков в соответствии с российским законодательством, но для некоторых граждан приватность важнее безопасности, к тому же, право на тайну переписки и телефонных переговоров закреплено в Конституции РФ. Впрочем, как считают эксперты, юристы МТС, вероятно, изучили вопросы, связанные с законодательством — компания и ранее получала штрафы, например, от ФАС, и ей вряд ли нужны дополнительные проблемы с регуляторами или правоохранительными органами.