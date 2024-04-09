Предзаказать новинку можно будет уже 15 апреля

Компания Fossibot анонсировала очередной защищенный смартфон под названием F106 Pro – модель обладает усиленным корпусом и отлично подойдет для представителей опасных профессий и любителей активного образа жизни. Среди ее особенностей, помимо защиты от пыли, влаги и ударов в соответствии со стандартами IP68/IP69K можно отметить наличие встроенного светодиодного фонарика, более яркого, чем обычная вспышка, а также мощный динамик громкостью до 103 дБ.

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Fossibot F106 Pro базируется на SoC Helio G85 и может похвастаться 6.58-дюймовым FullHD+ дисплеем с защитным стеклом. Что касается камер – имеются основной датчик на 48 МП с программным «улучшайзером» снимков, дополнительный датчик ночного видения на 20 Мп и фронтальный на 16 Мп. Также устройство оснащается 8 гигабайтами ОЗУ (не считая 7 гигабайт виртуальной памяти) и 256-гигабайтным флеш-накопителем. Емкость аккумуляторной батареи, поддерживающей 30-ваттную зарядку, составляет внушительные 12 000 мА*ч. Поддерживается разблокировка аппарата по лицу и по отпечатку пальца. Предзаказать новинку можно будет уже 15 апреля – стоимость начинается со 140 долларов на AliExpress, и после завершения периодов стартовых распродаж будет повышена.