А новые видеокарты NVIDIA других ценовых сегментов - уже в 2025 году

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на слухи и инсайдерские данные, NVIDIA выпустит первые новенькие графические ускорители поколения Blackwell уже в четвертом квартале 2024 года. Речь идет о моделях GeForce RTX 5090 и RTX 5080, причем флагманская видеокарта, вероятно, получит 512-битную шину и 32 гигабайта памяти. Впрочем, существует и вероятность, что подобные характеристики будут у специализированного ИИ-ускорителя, а «пять тысяч девяностая» будет довольствоваться 384-битной шиной и 24 гигабайтами памяти, как и RTX 4090.

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Информация о выходе первых видеокарт Blackwell в четвертом квартале 2024 года поступила от сотрудников вендоров-партнеров NVIDIA, поэтому она, скорее всего, подтвердится в ближайшем будущем. Как RTX 5090, так и RTX 5080, по предварительным данным, получат память GDDR7. Подробной информации о характеристиках будущих новинок нет, но, как считают эксперты, карты предложат солидный прирост производительности по сравнению с решениями предыдущего поколения, хотя и не такой большой, как при переходе с технологических норм Samsung на более совершенный техпроцесс TSMC.