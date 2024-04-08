Закупки часто производятся в розничном режиме

Как сообщает издание «Коммерсант», российские операторы связи продолжают обновлять инфраструктуру телекоммуникационных сетей, несмотря на санкции и уход из страны таких компаний, как Nokia и Ericsson, ранее поставлявших на отечественный рынок львиную долю необходимого оборудования. Согласно сведениям журналистов, в 2023 году в страну удалось ввезти на 15% больше базовых станций, чем в 2022 году. При этом затраты на модернизацию сетей ощутимо выросли — источники сообщают, что закупки приходится осуществлять практически в розничном формате, без долгосрочных контрактов, что сказывается на ценах. Даже подержанные устройства приходится приобретать по более высокой стоимости, чем ранее новые. Также увеличились комиссионные и транспортно-логистические расходы.

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что компания обладает необходимым запасом оборудования и не испытывает проблем с его нехваткой, а также работает над расширением сети как российских, так и зарубежных поставщиков. Источник, близкий к другому крупному оператору, рассказал, что компания успела по максимуму закупиться в первые месяцы 2022 года, после чего наступил шоковый период, в который пополнить запасы оборудования было практически невозможно. В 2023 же году удалось наладить логистические цепочки через посредников, хотя восстановить прежние объемы поставок до сих пор не получилось. Как выяснили журналисты «Коммерсанта», операторы приобретают оборудование и компоненты в соответствии с потребностями, отказываясь от закупок «про запас». Российские же производители телекоммуникационных устройств опасаются, что налаживание параллельного импорта повредит импортозамещению, и операторы предпочтут покупать зарубежное, а не отечественное оборудование.