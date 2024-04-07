Google планирует интегрировать в одно из приложений для операционной системы Android функцию, которая позволит пользователям быстро, одним кликом, искать информацию о телефонных номерах, с которых поступает входящий звонок.

Как сообщает The Verge, корпорация Google планирует интегрировать в одно из приложений для операционной системы Android функцию, которая позволит пользователям быстро, одним кликом, искать информацию о телефонных номерах, с которых поступает входящий звонок. Речь идет о функции Lookup для приложения Google Phone. По-умолчанию оно предустанавливается на смартфоны Pixel, но инсталлировать его могут и владельцы других Android-устройств.

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Будет ли новая функция действительно полезной для значительного числа пользователей – неизвестно, поскольку многие спамеры и мошенники используют большое количество телефонных номеров, а также технологии подмены номера. Тем не менее, как показывают комментарии на профильных ресурсах и в социальных сетях, многие люди, пропустив звонок с неизвестного номера, пытаются узнать, кто им звонил при помощи поисковых систем, включая Google. Существуют и специальные интернет-ресурсы с отзывами о тех или иных номерах – например, использующихся злоумышленниками или рекламщиками с их «холодными звонками». Ожидается, что функция поиска по номеру появится в Google Phone с одним из ближайших обновлений.