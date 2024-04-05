Увеличение производительности, вероятно, будет не столь значительным, как рассказывали инсайдеры и эксперты

Автор популярного YouTube-канала Moore's Law Is Dead, ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии находившие свое подтверждение, сообщил, что производительность будущих процессоров AMD Zen 5 (Ryzen 8000 или 9000), вероятно, будет ниже, чем ранее писали инсайдеры и аналитики. По мнению MLID, увеличение одноядерной производительности составит не 40%, а 20-26%, при этом прирост вычислительной мощности в некоторых задачах будет значительно меньше.

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Один из источников MLID заявляет, что прирост IPC в случае Zen 5 составит всего 17%, другой же говорит о 14-26%, что кажется автору более реалистичным. При этом, как считает эксперт, AMD в этот раз окажутся в роли догоняющих, поскольку Intel выпустит линейку Arrow Lake для сокета LGA 1851. Впрочем, у AMD будет важное преимущество: клиентам компании не придется менять сокет для перехода на новые CPU. Более того, платформа AM5, вероятно, будет поддерживаться в течение еще как минимум нескольких лет и двух-трех поколений процессоров. Так, для сокета AM4 по-прежнему выходят новые процессоры, хотя и не флагманские, при этом платформа пережила четыре полноценных поколения CPU от Zen до Zen 3.