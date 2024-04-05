Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
Увеличение производительности, вероятно, будет не столь значительным, как рассказывали инсайдеры и эксперты

реклама

Автор популярного YouTube-канала Moore's Law Is Dead, ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии находившие свое подтверждение, сообщил, что производительность будущих процессоров AMD Zen 5 (Ryzen 8000 или 9000), вероятно, будет ниже, чем ранее писали инсайдеры и аналитики. По мнению MLID, увеличение одноядерной производительности составит не 40%, а 20-26%, при этом прирост вычислительной мощности в некоторых задачах будет значительно меньше.

реклама

Один из источников MLID заявляет, что прирост IPC в случае Zen 5 составит всего 17%, другой же говорит о 14-26%, что кажется автору более реалистичным. При этом, как считает эксперт, AMD в этот раз окажутся в роли догоняющих, поскольку Intel выпустит линейку Arrow Lake для сокета LGA 1851. Впрочем, у AMD будет важное преимущество: клиентам компании не придется менять сокет для перехода на новые CPU. Более того, платформа AM5, вероятно, будет поддерживаться в течение еще как минимум нескольких лет и двух-трех поколений процессоров. Так, для сокета AM4 по-прежнему выходят новые процессоры, хотя и не флагманские, при этом платформа пережила четыре полноценных поколения CPU от Zen до Zen 3.

#amd #процессоры #ryzen #cpu #zen 5
+
Написать комментарий (0)
Графический процессор AMD Navi 48 подтверждён обновлениями ROCm
Intel Core Ultra 5 234V семейства Lunar Lake заметили в Сети
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Эксперт заявил о значительном превосходстве систем ИИ на российских дронах над аналогами ВСУ
+
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
63
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
52
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
60

Сейчас обсуждают

Vorvort
14:58
Не нормально. За прирост 10-15% fps и цена должна быть выше на столько же.
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Mosga
14:57
И как вы предлагаете сокращать? Если понижать зарплату, будут больше взятки брать чтобы компенсировать. Если повышать, чтобы меньше взятки брали - вы опять будете недовольны. А бороться с тем чтобы н...
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями
Александр Шевцов
14:56
У ГА ГА. Показал только в заглавии ? Идиотокритино мозгов жопупудра. У ГА ГА ГА ГА ГА ГА
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
daimos
14:56
MAG A1250GL PCIE5 230$ рекомендованная цена в штатах
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
Vorvort
14:45
Список есть в шапке темы по Radeon 7000, могу и сюда скопировать, чтобы читатели могли выбрать игру, где у них будет высокий fps на Radeon 7900XTX. "15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимал...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Вадим (Nvidia Hater)
14:43
Сегодня срача нет
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Вадим (Nvidia Hater)
14:42
Я и был (только дебил то ты (доходило до тебя как до жирафа)-но то опустим).Только не минусил я его с двух акков.там по 60 минусов -эт сколько же акков надо.И с чего вдруг третий -как был ок -так и ос...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
swr5
14:42
Каспер тоже тормозит систему. Браузер нужно юзать правильный с нужными расширениями и думать куда ходишь тогда будет всё нормально. Лет 15 уже никаких вирусов вживую не видел, а Дефендер - это зло в к...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
Легенда
14:41
у меня уже бошка кипит.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Дмитрий Солодовников
14:41
Здесь уже такие размеры, что подходят к технологическому пределу кремния, как материала для микросхем.
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем