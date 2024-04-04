А также оценила вероятность сбоев в цепочках поставок

Как сообщает Asia Nikkei, представители компании NVIDIA поспешили успокоить своих партнеров по бизнесу и общественность, заявив, что не ожидают каких-либо сбоев и задержек в цепочках поставок из-за крупнейшего на Тайване землетрясения с 1999 года. Похожего мнения придерживаются и эксперты аналитической компании Trendforce – по озвученным ими предварительным данным, ни на одной тайваньской фабрике не было серьезных поломок, поскольку здания на полуострове строятся сейсмоустойчивыми. Тем не менее, в СМИ и на тематических ресурсах появлялись сообщения об испорченных кремниевых пластинах и поврежденных инженерных коммуникациях, а также об оборудовании, останавливать которое пришлось в аварийном режиме.

Чипы NVIDIA выпускаются в основном на предприятиях, расположенных на юге Тайваня, далеко от эпицентра землетрясения. Мощность толчков там не превышала 4 баллов, поэтому с фабрик даже не эвакуировали персонал, хотя часть оборудования все-таки пришлось отключить. Тем не менее, уже через несколько часов после инцидента работа была возобновлена. Для других компаний ситуация не столь радужная: суммарный ущерб для полупроводниковой отрасли может превышать сотни миллионов долларов.