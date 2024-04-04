Блогеры уже называют их "монстрами автономности"

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Tecno анонсировала два новых смартфона с повышенной емкостью аккумуляторных батарей – они получили названия Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo. Название линейки «Pova» в данном случае отсылает к слову «Power» и намекает на повышенное время автономной работы. Хотя используемую в них SoC нельзя назвать особо энергоэффективной — речь идет о MediaTek G99 Ultimate.

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Обе новинки получили 6,78-дюймовые экраны (FullHD+, 120 Гц), при этом разница между ними, неожиданно, весьма существенная — в одном случае производитель установил AMOLED матрицу, в другом же — IPS. Дизайн корпуса у решений схожий, при этом Pova 6 получил более продвинутые камеры и аккумулятор емкостью 6000 мА*ч с поддержкой 70-ваттной зарядки, а Pova 6 Neo — аккумулятор емкостью 7000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Да, наименования в случае новых моделей Tecno действительно могут запутать потребителя. Смартфоны функционируют под управлением HiOS 14 на базе Android 14. Что же касается модификаций — производитель предложит Pova 6 на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а также Pova 6 Neo на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Информации о рекомендованной стоимости устройств пока нет.