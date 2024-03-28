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[Zero]
В Узбекистане появился первый стартап стоимостью более $1 млрд
Компания Uzum привлекла солидные объемы финансирования.

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Как сообщает популярный ресурс Techcrunch, в Узбекистане появился первый стартап-«единорог» — так называют компании, оцениваемые более, чем в миллиард американских долларов. Речь идет об Uzum — фирме, занимающейся онлайн-коммерцией, финансами и доставкой продуктов. На российском рынке подобной компанией является, например, «Яндекс», хотя у «Яндекса» хватает и других проектов. Наиболее подходящий пример из зарубежных техногигантов — Amazon.

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По мнению экспертов, Узбекистан является подходящей страной для запуска стартапов: почти две трети ее населения – граждане в возрасте до 30 лет. Что касается использования интернета и мобильных устройств — ими пользуются более 75% проживающих на территории Узбекистана людей. Отмечается, что на местном рынке наблюдается дефицит предложений в области электронной коммерции.

Основатель и гендиректор Uzum Джасур Джумаев считает, что для узбеков привычно совершать онлайн-покупки через социальные сети, при этом в стране до недавнего времени не было крупных компаний, предлагающих комплексную логистику и доставку. Торговая площадка Uzum была запущена в конце 2022 года, в начале же 2024 года ей пользуются уже более 8 миллионов человек. Продавцов на маркетплейсе – около 9000, а уникальных наименований товаров – порядка 600 000. Также Uzum занимается доставкой еды, имеется у компании и собственный банк, динамично развивающийся вместе со стартапом.

#экономика #узбекистан #стартапы #единороги
Источник: techcrunch.com
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