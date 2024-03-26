Иногда злоумышленники даже притворяются родственниками пострадавших

Как сообщает издание «Коммерсант», теракт в Crocus City Hall 22 марта, унесший жизни большого количества людей, используется интернет-мошенниками как предлог для сбора денежных средств якобы для помощи пострадавшим и их семьям. В ряде случаев злоумышленники даже притворяются родственниками жертв теракта или представителями известных благотворительных организаций.

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Для сбора денег мошенники в основном используют мессенджер Telegram и социальную сеть VK, но, как подчеркивают специалисты по информационной безопасности, они могут прибегать также к email-рассылкам и созданию фальшивых интернет-ресурсов. По информации F.A.C.C.T., преступники могут, например, копировать сообщение официального благотворительного фонда, заменяя в нем реквизиты на свои. Примечательно, что злоумышленники действуют не только в русскоязычном, но и в англоязычном сегменте интернета — экспертам удалось обнаружить фейковый сайт издания The Guardian, на котором посетителям предлагают пожертвовать денежные средства якобы на помощь пострадавшим. Социально значимые информационные поводы используются мошенниками весьма активно, при этом моральные соображения их, как правило, не останавливают.