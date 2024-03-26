В абсолютных же цифрах - около миллиона рублей

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», средняя стоимость нового легкового транспортного средства в России с начала 2022 года выросла примерно в полтора раза — с 2 миллионов рублей до 2.96 миллионов. Среди основных причин, которые привели к удорожанию автомобилей, различного рода эксперты называют полный или частичный уход из страны ряда зарубежных производителей, санкции и логистические сложности, а также ослабление курса российской национальной валюты и ускорение инфляционных процессов.

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Поспособствовало повышению цен на транспортные средства и увеличение утилизационного сбора. Освободившиеся же на российском рынке ниши поспешили занять китайские автопроизводители, модели которых непосредственно в Поднебесной часто стоят в 1.5-2 раза дешевле. Как считают некоторые водители на тематических ресурсах, посвященных авто, машины в среднем стали не только дороже, но и хуже. Да, с точки зрения комфорта, систем помощи водителю и степени цифровизации китайские автомобили довольно хороши, но есть у брендов из Поднебесной и свои слабости – плохая поддержка, проблемы с поставками запчастей и неприспособленность ряда моделей к серьезным холодам. К тому же, в Китае после ДТП средней степени серьезности авто часто утилизируется, в России же такой подход не принят. Попавший в аварию водитель стремится отремонтировать своего «железного коня», но доставка запчастей из Китая может занять месяцы – если они вообще есть в наличии.