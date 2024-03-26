А на российских предприятиях будут выпускаться зарядные устройства для электрокаров

Как сообщает ТАСС, по мнению гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, к 2030 году как минимум 40-45% автомобилей в России и в мире будут электрическими. В интервью «РБК» топ-менеджер рассказал, что его дети мечтают именно об электрических транспортных средствах, и, по его мнению, это замечательно – в стране имеются возможности для выпуска зарядных устройств и автоматизированных систем зарядки для авто с электродвигателями.

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Также господин Лихачев заявил, что в «Росатоме» разрабатывается унифицированный комплекс, состоящий из электродвигателя, системы управления и зарядного устройства, на основе которого можно будет создавать самые разные электрокары. По словам руководителя, образец такой «тележки», которую можно превратить в автомобиль-гаджет, вероятно, будет представлен в течение 2-3 лет.

Стоит отметить, что на автомобильном рынке, например, Китая, уже в 2024 году больше половины легковых автомобилей будут электрокарами или гибридами. Некоторые крупные китайские автопроизводители и вовсе полностью отказались от выпуска транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Не разрабатывают новые ДВС и многие другие автобренды. Специализирующиеся на автоотрасли эксперты солидарны с гендиректором «Росатома» и также считают, что больше половины продаваемых машин в мире к 2030 году будут электрическими. При этом что касается конкретно России – здесь ситуация сложнее. Среди факторов, препятствующих массовому появлению в нашей стране электрокаров технические специалисты и опытные водители называют холодный климат, большие расстояния между городами, малоразвитую пока зарядную инфраструктуру и высокую стоимость авто с электродвигателями.