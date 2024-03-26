По мнению эксперта, некоторые обвинения можно считать надуманными, а еще они отвлекают от реальных проблем

Известный инсайдер, эксперт и журналист Марк Гурман, работающий в Bloomberg и во многом специализирующийся на «яблочной» технике, раскритиковал иск Минюста США к корпорации Apple, заявив, о его посредственной доказательной базе, а также о том, что некоторые включенные в него обвинения и претензии можно считать надуманными — они отвлекают от гораздо более важных и насущных проблем.

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В иске американского Минюста говорится, что одна из причин популярности iPhone – искусственно создаваемые сложности с дальнейшим переходом на Android-смартфон. Есть у ведомства и еще другие претензии к компании из Купертино. Основных пять:

Apple препятствует созданию в ее экосистеме «суперприложений», объединяющих возможности разного ПО вроде китайского WeChat.

Продукция Apple не поддерживает многие облачные сервисы, включая игровые.

В iOS стороннему ПО нельзя дать разрешение на отправку SMS, а собственное приложение «яблочных» не работает с Android-смартфонами.

С iPhone нельзя полноценно использовать смарт-часы и фитнес-браслеты сторонних производителей.

Компания ограничивает использование технологии Tap to Pay для частных платежей..

По словам Гурмана, первое обвинение является практически полностью надуманным, и проблема суперприложений не в том, что кто-то препятствует их созданию и распространению, а в том, что в США, в отличие от Китая, они не прижились. Что же касается облачных сервисов — в начале 2024 года Apple разрешила компаниям вроде Microsoft и NVIDIA выпускать собственное ПО с доступом к различным облачным продуктам, работающее на iPhone. Заключительные два пункта, как считает журналист Bloomberg, разумны — Apple действительно под предлогом защиты конфиденциальности пытается продать как можно больше собственных устройств, потому и не внедряет поддержку сторонних. Резюмируя, эксперт заявил, что иск Минюста вряд ли является хорошим стимулом для внесения Apple изменений в свою политику. Скорее всего, таковые изменения последуют, но у компании огромный бюджет, а также солидный штат юристов и лоббистов.