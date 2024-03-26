Хотя использовать этот стандарт компании пришлось из-за принятого в Евросоюзе закона

Как сообщает популярный ресурс MacRumors, посвященный продукции корпорации Apple, на официальном сайте «яблочных» появилась новая страница, посетив которую, клиенты и потенциальные клиенты компании могут узнать, чем именно новые iPhone лучше старых – причем разные модели можно сравнить в деталях, выбрав два конкретных варианта. Например, iPhone 15 и iPhone 11. Более современный аппарат предлагает больше памяти, увеличенное в четыре раза разрешение фотоснимков, более производительный GPU, поддержку сетей пятого поколения (5G) и многое другое.

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Интерес вызывает тот факт, что Apple записала в преимущества новых iPhone использование разъема USB Type-C, хотя внедрить его вместо фирменного Lightning компании пришлось лишь из-за принятого в Евросоюзе закона, обязывающего оснащать им все смартфоны и ряд других гаджетов. Руководство Apple не захотело ни терять огромный рынок, ни предлагать в разных странах iPhone с разными разъемами, поэтому теперь все «яблочные» смартфоны тоже оснащаются USB Type-C.

По данным MacRumors, американский рынок смартфонов в настоящий момент перенасыщен, и хотя многие потребители в США выбирают именно решения Apple, корпорация старается привлечь и новых клиентов – в том числе, показывая, как улучшает с годами свою продукцию. Фирма предоставляет детальную информацию не только о технических характеристиках своих девайсов, но и о программах, облегчающих их приобретение – например, о trade-in и рассрочке по Apple Card.