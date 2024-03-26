Отгрузки в штуках снижаются, но суммарная емкость увеличивается

Как сообщает Digitimes, развитие технологий, связанных с генеративным ИИ будет способствовать росту рынка как твердотельных накопителей, так и жестких дисков, поскольку HDD лучше подходят для длительного хранения больших объемов данных – условная «стоимость одного гигабайта» у них ниже. Согласно сведениям Nikkei, в 2023 году у HDD цена за гигабайт составляла $0,013, а у SSD высокой емкости —около $0,123/Гбайт, в 9,5 раз больше. Также ожидается, что значительное влияние на данный рынок окажет появление новых жестких дисков с технологиями записи с энергетической подпиткой при помощи микроволн или лазера. Если совместить энергетическую подпитку с гелиевым наполнением, в теории можно создать 3.5-дюймовый HDD емкостью 40 и даже 50 терабайт. Seagate планирует начать выпускать подобные решения к 2028 году.

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Поставки жестких дисков в штуках на протяжении последнего десятилетия практически ежегодно уменьшались, тем не менее, суммарная емкость отгруженных HDD только росла. При этом значительная часть подобного рода решений была заменена твердотельными накопителями – они превосходят жесткие диски по ряду параметров – в первую очередь, конечно, речь идет о скоростях случайного чтения и записи, хотя по последовательным скоростям SSD также значительно впереди.