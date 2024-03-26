Она служит наглядной иллюстрацией принципа «Работает — не трогай!»

Как сообщает The Verge, в операционной системе Windows 11 до сих пор сохранилось окно, внешний вид и функциональность которого были разработаны более 30 лет назад – предполагалось, что они будут временными, и впоследствии будут переработаны. Здесь можно вспомнить такие изречения, как «Нет ничего более постоянного, чем временное» и «Работает – не трогай!». Опытные пользователи могут найти в Windows 11 и другие элементы, которые присутствовали, например, в Windows XP более 20 лет назад.

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Речь идет об окне форматирования диска. В свое время временный код для него зарегистрировал разработчик Дэйв Пламмер. И сейчас, в Windows 11, окно выглядит практически так же, как в свое время в Windows NT, если закрыть глаза на оформление интерфейса. По словам Пламмера, ему дали простое ТЗ, на основе которого он создал незамысловатую же утилиту для форматирования дисков — предполагалось, что в будущем ее удалят из системы, заменив на более продвинутый вариант. Ограничение на максимальный размер тома в файловой системе FAT, установленное на отметку в 32 гигабайта, было выбрано Пламмером произвольно – с помощью стороннего программного обеспечения можно создавать тома емкостью до 2 терабайт.