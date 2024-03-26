Ее обнаружили в базе SiSoftware Sandra

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в сети обнаружили предварительную информацию о десктопных графических ускорителях Intel следующего поколения архитектуры Battlemage. Сведения о них удалось найти в базе данных программного обеспечения SiSoftware Sandra. Скорее всего, видеокарты, данные о которых «засветились» в рамках данной утечки, будут относиться к бюджетному или среднему ценовому сегменту – они включают в себя 20 и 24 блока Xe против 32 блоков у нынешнего флагмана Arc A770. Также известно, что обе карты получат 12 гигабайт видеопамяти – вероятно, шина при этом будет 192-битной.

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На скромные результаты тестов, по мнению экспертов, обращать внимание не стоит – до выхода новых GPU Intel еще далеко, да и их рабочие частоты, вероятно, будут значительно выше, чем указанные в SiSoftware Sandra. Ранее представители Intel сообщали, что сосредоточатся на графических ускорителях с показателями энергопотребления и тепловыделения около 200-250 Вт, поэтому ожидать выхода суперфлагманов уровня RTX 4090 геймерам нет смысла. При этом для Intel важно, чтобы запуск новой линейки дискретной графики вышел хотя бы неплохим или средним — первая попытка обернулась сокрушительным провалом, поскольку у карт Arc нашли массу как аппаратных, так и программных проблем.