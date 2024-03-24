Несмотря на тонны критики со стороны обозревателей и геймеров

Как сообщает популярный китайский ресурс MyDrivers со ссылкой на инсайдерские данные, корпорация NVIDIA планирует повысить рекомендованную стоимость обновленных графических ускорителей GeForce RTX 3050, оснащенных 6 гигабайтами памяти и ослабленных по производительности по сравнению с оригинальной версией. Несмотря на тонны критики со стороны обозревателей и геймеров, видеокарты пользуются настолько высоким спросом, что на рынке образовался дефицит соответствующих графических чипов для них. Ожидается, что RTX 3050 6 ГБ подорожает на 13-15 американских долларов.

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Информация о грядущем подорожании была изначально опубликована на Board Channels Forums – ресурсе, использующемся работниками вендоров, выпускающих видеокарты, а также сотрудниками системных интеграторов и других занятых в отрасли компаний. Примечательно, что информации про десктопную версию графического ускорителя GeForce RTX 4050 по-прежнему нет – возможно, эта видеокарта так и не выйдет, или, по крайней мере, не появится на рынке до релиза линейки RTX 5000. Если же NVIDIA все-таки решит выпустить такую модель, то очевидно, что она будет обладать 8 гигабайтами памяти, а также окажется слабее, чем RTX 4060, но производительнее, чем RTX 3050 – как минимум обновленная, а возможно, и оригинальная.