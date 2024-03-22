Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Китайская молодежь использует заблокированный в стране Tinder для поиска работы
Приложение для знакомств используют не по назначению, но вполне успешно

реклама

Китайцы известны своей изобретательностью в противодействии государственной цензуре — несмотря на «Великий китайский фаервол», граждане Поднебесной успешно выходят во внешний интернет и пользуются заблокированными в стране ресурсами и приложениями, иногда находя им нестандартное применение. Нашла китайская молодежь подобное применение и для популярного приложения для знакомств — Tinder. Как выяснилось, его можно использовать не только для поиска партнеров, но и для устройства на работу.

реклама

Примечательно, что поиск работодателя через Tinder иногда оказывается для китайских соискателей эффективнее, чем, например, через Linkedin – по мнению экспертов, основной тому причиной является перенасыщенность рынка. Представитель Tinder, комментируя тенденцию, заявил, что в компании не одобряют подобную практику, поскольку она противоречит идее приложения и может привести к утрате доверия к нему со стороны пользователей. Тем не менее, Tinder успешно пользуются не только потенциальные работники, но и работодатели, желающие нанять граждан Китая на «удаленку».

#китай #приложения #работа #tinder #вакансии
Источник: habr.com
+
Написать комментарий (0)
Доля электрокаров и гибридов на авторынке Китая достигнет 50% уже в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
3
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
1
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
6
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
16
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
49
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
69
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Витя Лидер
09:29
Очень даже удобно играть в шутеры на геймпаде. По началу непривычно было, а теперь наоборот. Не могу на клаве и мышке. Пальцы можно сломать. На клаве и мышке только в стратегии.
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Вячеслав Безруков
09:29
Картридеров в новых корпусах нет от слова совсем, а не в старых, заканчивай там курить)
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
unhurtable
09:29
FF15 и BF1 игры 16го года, логично что карта пятилетней выдержки в них пасовала, тогда народ уже массово сидел на бюджетных(тот же сегмент до $200) 380 и 960ых на которых было вполне играбельно, про 4...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Витя Лидер
09:26
Хорошая статья. С душой. Прям улетел в то время ))) Я наверное тебя удивлю, НО! XBOX ORIGINAL на то время реально был супер машиной! ТЫ просто не знал его потенциал. Помимо разрешения 480р, он выдает ...
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Дмитрий Рыдкин
09:26
От одной птички толку нет. Дроны такого класса требуют свои ПУ, антенны и т.д
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Евгений Лотарев
09:14
Пчелы опять против меда. Вместо того чтобы бороться надо было возглавить хакинтоши и открыть ещё один рынок сбыта своей ОС. Ну ради бога, пусть делают что хотят, в телефонах они уже получили стагнацию...
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
kitava
09:07
Оно и понятно. Бензин в Китае достаточно дорогой по местным зарплатам. С другой стороны высокую цену на электромобили там практически победили. Между городами им выгоднее путешествовать на скоростных ...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
LazyCamel
09:05
Т.е. у всяких Асусов, Хуавеев и кучи беспородных китайцев все получается, а у инновационного высокопрофессионального яблока за 3 года ничего не вышло ? Не позорили бы уже своих разработчиков такими ту...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
Святослав Коротков
09:03
Скорее всего rtx 5060 получается отличной картой а не как 4060 которая немного хуже 3060 12g зато техпроцесс меньше и сомнительные технологии новой версии.
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
VL86f
08:49
Не аргумент. Как же тогда Android-x86? Как же тогда Remix OS и FydeOS?
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем