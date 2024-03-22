Приложение для знакомств используют не по назначению, но вполне успешно

Китайцы известны своей изобретательностью в противодействии государственной цензуре — несмотря на «Великий китайский фаервол», граждане Поднебесной успешно выходят во внешний интернет и пользуются заблокированными в стране ресурсами и приложениями, иногда находя им нестандартное применение. Нашла китайская молодежь подобное применение и для популярного приложения для знакомств — Tinder. Как выяснилось, его можно использовать не только для поиска партнеров, но и для устройства на работу.

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Примечательно, что поиск работодателя через Tinder иногда оказывается для китайских соискателей эффективнее, чем, например, через Linkedin – по мнению экспертов, основной тому причиной является перенасыщенность рынка. Представитель Tinder, комментируя тенденцию, заявил, что в компании не одобряют подобную практику, поскольку она противоречит идее приложения и может привести к утрате доверия к нему со стороны пользователей. Тем не менее, Tinder успешно пользуются не только потенциальные работники, но и работодатели, желающие нанять граждан Китая на «удаленку».