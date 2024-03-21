Впрочем, услуга все равно широко доступна на теневых форумах

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от экспертов компании DLBI, стоимость незаконного получения тех или иных сведений о россиянах (так называемого «пробива») в 2023 году в среднем выросла примерно в 2.5 раза. При этом получить информацию от операторов мобильной связи стало дороже в 3.3 раза, банковские же сведения, напротив, подешевели в 1.5 раза.

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Посредники на теневых форумах в даркнете предоставляют самые разные нарушающие законодательство РФ услуги: незаконно получают детализацию звонков, банковские выписки и информацию из государственных информационных систем. Примечательно, что получение сведений из крупных банков оценивается дешевле, чем из мелких. Как отметили в «Вымпелкоме» (бренд Билайн), стоимость подобного рода услуг зависит от того, сколько человек обладают доступом к нужной информации. Операторы связи стараются уменьшить количество сотрудников, обладающих подобным уровнем доступа, чтобы не допускать попадания информации на теневой рынок. Также применяются и различные технические решения вроде программного обеспечения с ведением логов действий пользователя.