Функция пока доступна не для всех клиентов

Маркетплейс Wildberries тестирует очередное нововведение – систему видеоотзывов. Пока она доступна лишь для части пользователей, использующих сайт или Android-приложение, но со временем новая функция должна появиться у всех клиентов. В настоящий момент поддерживаются расширения AVI, MOV, MP4 и MPG. При этом размер видео не должен превышать 500 МБ.

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В Wildberries пояснили, что надеются на то, что внедрение системы видеоотзывов позволит клиентам получать больше полезной информации о товарах и принимать верные решения о покупках. При этом как именно будут модерироваться подобные отзывы – не сообщается. Возможно, в процессе модерации будут задействованы возможности искусственного интеллекта и нейросетей. Если судить по опыту других площадок, внедрение видеоотзывов дает дополнительные возможности не только обычным пользователям, но также спамерам и мошенникам. Например, в видео могут демонстрироваться ссылки и QR-коды, в которых зашифрованы ссылки, ведущие на фишинговые и другие вредоносные интернет-ресурсы, включая фальшивые копии самого маркетплейса.