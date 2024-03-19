Проводится расследование инцидента

Как сообщают тематические СМИ и телеграм-каналы, на криптовалютной бирже BitMEX ночью 19 марта произошел странный сбой, из-за которого порядка 850 биткоинов были проданы по 8900 долларов США каждый. Это почти в 9 раз дешевле нормальной цены, поэтому покупатели, вероятно, сумеют значительно обогатиться, если конечно, у биржи нет технической возможности «отобрать» у них приобретенную криптовалюту, вернув потраченные средства. Неизвестно, записывались ли обозначенные транзакции в блокчейн биткоина или проводились исключительно внутри биржи.

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В BitMEX заявили, что в настоящий момент ведется расследование инцидента – ожидается, что его результаты будут обнародованы в ближайшее время. Некоторые эксперты предполагают, что сбой был случайным и возник из-за ошибки программного обеспечения криптобиржи. Другие же специалисты считают, что это могла быть целенаправленная манипуляция с использованием каких-либо эксплойтов. Стоит отметить, что стоимость биткоина после достижения исторического рекорда (более 73 тысяч долларов) резко упала – сейчас главная мировая криптовалюта торгуется примерно за 63-64 тысячи долларов.