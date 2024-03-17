Такой срок запросила для него сторона обвинения

Как сообщает Reuters, глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид может провести в тюрьме до 40-50 лет. Такой срок запросила сторона обвинения, представители которой заявляют, что Бэнкман-Фрид занимался мошенничеством и хищением денежных средств, обманывая партнеров и клиентов потерпевшей крах площадки. В ноябре он уже был признан присяжными виновным по семи пунктам, включая мошенничество и сговор.

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Также с Бэнкмана-Фрида требуют 11 миллиардов долларов для компенсации понесенных инвесторами и кредиторами убытков. При этом адвокат обвиняемого полагает, что разумным был бы срок 5-6 лет, поскольку большая часть клиентов FTX получат свои денежные средства обратно. Примечательно, что бизнесмен использовал вырученные деньги не только для покупки элитной недвижимости, но и для пожертвований политикам, которые, как он считал, могут принять выгодные для криптовалютной отрасли законопроекты – в их список Бэнкман-Фрид включил и действующего президента США Джо Байдена. В настоящий момент большая часть этих денег возвращена.