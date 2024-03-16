Энергоэффективные ядра используются практически во всех CPU Intel последних поколений

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, в современных процессорах Intel, а точнее, в их энергоэффективных ядрах найдена опасная уязвимость RFDS (Register File Data Sampling), позволяющая злоумышленникам получать доступ к регистрам и находящимся в них сведениям. Ей подвержены все CPU с E-ядрами, начиная с Alder Lake и заканчивая Meteor Lake и Atom. Исправление данной уязвимости снижает производительность CPU на 5-10% в зависимости от задачи и сценария использования. Потери могли бы быть гораздо больше, если бы под ударом оказались не E-ядра, преимущественно используемые для фоновых задач, а работающие с активными процессами P-ядра.

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На тематических форумах активно обсуждается новая уязвимость – комментаторы вспоминают Meltdown и Downfall, другие уязвимости, закрытие которых значительно снижало производительность процессоров. Пользователи Lunux уже получили обновление микрокода с исправлением RFDS. Вероятно, скоро получат его и пользователи Windows, а производители материнских плат включат фикс в следующие обновления прошивки BIOS для своих решений сокета LGA 1700.