Такую торговую марку тремя годами ранее зарегистрировала Huawei

Как пишут китайские СМИ, корпорация Apple, вероятно, не сможет использовать для своей AR/VR-гарнитуры (или «пространственного компьютера, как его величают в самой компании) Vision Pro оригинальное название на территории Китая. Дело в том, что одноименную торговую марку в 2021 году зарегистрировала Huawei – для множества отраслей и продуктов, включая AR/VR-гарнитуры и носимые гаджеты с экранами. Права на бренд на территории Поднебесной принадлежат Huawei до 2031 года.

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По сведениям журналистов, Apple уже пробовала зарегистрировать бренд Vision Pro в Китае в 2023 году, но получила отказ со стороны регуляторов. Что же касается Huawei – она пока не использует такое название, но, вероятно, может использовать его в будущем. Впрочем, у китайской компании есть гаджеты с похожими названиями – Vision Glass и Vision. Инсайдеры сообщают, что Huawei работает и над собственной гарнитурой смешанной реальности — по предварительным данным, она будет стоить примерно на 20-40% дешевле для конечного потребителя, чем Apple Vision Pro. Ожидается, что устройство поступит на рынок в 2024-2025 году.