Авто из Поднебесной не очень-то приспособлены к суровым климатическим условиям

Как сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на данные популярного ресурса «Авто.ру», российские дилеры и водители назвали наиболее распространенные зимние поломки китайских автомобилей – как выяснилось, транспортные средства из Поднебесной не всегда хорошо приспособлены для суровых российских климатических условий. Температуры -20 и даже -30 градусов по шкале Цельсия – не редкость даже для таких городов, как Москва или Нижний Новгород, в северных же регионах РФ на термометре порой можно увидеть и -40.

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Чаще всего владельцы китайских авто жалуются на не заводящиеся в мороз двигатели, а также разряжающиеся аккумуляторы. Еще одна распространенная проблема — поломки в системе очистки стекол. Ругают водители и качество лакокрасочного покрытия — последнее порой неспособно противостоять антиобледенительным реагентам, применяющимся на российских дорогах. Опрос автодилеров показал, что нередко выходят из строя или некорректно работают и установленные в салоне китайских авто сенсорные дисплеи. Подобные дефекты, впрочем, могут проявиться не только зимой, но и в любое другое время года.