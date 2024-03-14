Их количество растет из-за наличия автоматизированных решений по их созданию

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные компании BI.ZONE, за первые два месяца 2024 года в Рунете было выявлено не менее 40 тысяч фишинговых интернет-ресурсов. По итогам 2023 года их число выросло в полтора раза, а если сравнивать не с 2022, а с 2021 годом, то практически утроилось. Как подсчитали эксперты, мошенники «скопировали» уже порядка 70-90% интернет-ресурсов крупнейших российских банков и других компаний, например, маркетплейсов, а также социальных сетей и ритейлеров.

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По мнению ряда специалистов по информационной безопасности, быстрый рост числа фишинговых ресурсов связан с упрощением их создания – процесс, фактически, поставлен на конвейер, поскольку существуют предназначенные для него автоматизированные решения. Усовершенствовать борьбу с фишингом можно было бы при помощи механизма быстрых блокировок и разделегирований доменов, но у такого подхода также есть свои минусы, учитывая, насколько произвольно порой применяются блокировки. Также для быстрого обнаружения фишинговых сайтов предлагается использовать технологии искусственного интеллекта и нейросетей.