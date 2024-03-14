Компания ищет способы для уменьшения пинга у своих клиентов

Как сообщают СМИ, компании SpaceX не позволили развернуть группировку спутников Starlink на низких орбитах из-за потенциальной опасности для МКС. Фирма Илона Маска намеревалась вывести спутники на такие орбиты для того, чтобы снизить пинг у своих клиентов — в данном случае проще всего это сделать, уменьшив расстояние между приемником и передатчиком.

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Сейчас полноценно функционируют порядка 6000 спутников Starlink — они расположены на высоте 550 км и предоставляют услуги интернет-связи для 2.5 миллионов клиентов. При этом, как рассказал глава SpaceX Илон Маск, SpaceX стремится обеспечить для пользователей задержку не выше 20 мс – по мнению бизнесмена, это важно как для геймеров, так и для ряда других категорий клиентов. Сейчас пинг при использовании Starlink составляет более 30 мс, а порой — и более 40-50 мс. По мнению представителей SpaceX, риск столкновения на низких орбитах в 8-10 раз ниже, чем на высоких. Также размещенные на них спутники проще сводить с орбиты при завершении срока службы. Увы, в американской Федеральной комиссии по связи не согласны с этими доводами и не планируют в ближайшие несколько лет разрешать SpaceX использовать низкие орбиты.