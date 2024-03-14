Некоторые их параметры вызывают вопросы

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, организаторы PGL Major Copenhagen 2024 (чемпионата мира) по Counter-Strike 2 рассказали о конфигурациях ПК, которые будут использоваться на турнире. Некоторые параметры сборок вызывают удивление – например, процессор. Сообщается, что будет использоваться AMD Ryzen 7 7800X3D. Это отличный геймерский CPU, но все-таки по минимальному обеспечиваемому FPS он уступает флагманским моделям Intel во многих играх. При этом по графическим ускорителям вопросов нет – будут использоваться NVIDIA GeForce RTX 4080. Такая связка способна обеспечить в CS2 частоту смены кадров в несколько сотен. Сколько в конфигурациях будет установлено оперативной памяти – не сообщается, но, вероятно, 32 гигабайта, хотя CS2 хватит и 16 гигабайт. Сведений об SSD также нет.

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За вывод изображения будут отвечать киберспортивные TN-мониторы ZOWIE XL2566K с 24.5-дюймовой диагональю экрана, разрешением FullHD и частотой обновления 360 Гц. Одна из их ключевых особенностей – боковые защитные экраны, защищающие геймера от отвлекающих факторов. Призовой фонд турнира составляет 1.25 миллиона долларов США – он будет разыгран между 24 командами.