Этим он отличается от многих других робособак

Как сообщает New Atlas, команда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха презентовала обновленную версию робопса ANYmal. Данная модель робособаки интересна тем, что она обучена самостоятельно анализировать и ловко преодолевать различные препятствия, что показано на демонстрационном видеоролике. Робопес может перепрыгивать барьеры, проползать под ними, обходить или использовать любую комбинацию движений, которая позволяла преодолеть похожее препятствие в прошлом. Для реализации подобной идеи создателям модели пришлось использовать популярные в подобных проектах технологии машинного обучения.

реклама





Многие интернет-комментаторы оценивают движения ANYmal как ловкие, грациозные и эффективные, а отдельные пользователи даже заявляют, что купили бы себе подобную робособаку, потому что с ней не придется гулять по расписанию и убирать за ней. На практике же такие роботы могут использоваться на стройплощадках, промышленных объектах, а также в опасных зонах, например, для поиска людей во время стихийных бедствий или техногенных аварий.