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Как сообщает New Atlas, команда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха презентовала обновленную версию робопса ANYmal. Данная модель робособаки интересна тем, что она обучена самостоятельно анализировать и ловко преодолевать различные препятствия, что показано на демонстрационном видеоролике. Робопес может перепрыгивать барьеры, проползать под ними, обходить или использовать любую комбинацию движений, которая позволяла преодолеть похожее препятствие в прошлом. Для реализации подобной идеи создателям модели пришлось использовать популярные в подобных проектах технологии машинного обучения.
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Многие интернет-комментаторы оценивают движения ANYmal как ловкие, грациозные и эффективные, а отдельные пользователи даже заявляют, что купили бы себе подобную робособаку, потому что с ней не придется гулять по расписанию и убирать за ней. На практике же такие роботы могут использоваться на стройплощадках, промышленных объектах, а также в опасных зонах, например, для поиска людей во время стихийных бедствий или техногенных аварий.