Приобрести его можно примерно за 300 долларов США

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, на международный рынок вскоре выйдет смартфон среднего ценового сегмента под названием Moto G Power 5G (2024), базирующийся на SoC MediaTek Dimensity 7200 и обладающий 8 гигабайтами оперативной памяти, а также 128-гигабайтным флеш-накопителем. Доступный пользователю объем можно увеличить при помощи карты памяти MicroSD.

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Аппарат может похвастаться 6,7-дюймовым экраном (IPS матрица, FHD+, 120 Гц), а также наличием стереодинамиков и «редким покемоном» в мире современных смартфонов — разъемом 3.5 jack. Основной блок камер включает в себя датчики на 50 и 8 Мп, причем имеется оптическая стабилизация. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи девайса можно охарактеризовать как стандартную для современных смартфонов — 5000 мА*ч. Также поддерживается ускоренная зарядка мощностью 30 Вт по проводу или 15 Вт по воздуху. Устройство функционирует под управлением «чистой» ОС Android 14. Приобрести Moto G Power 5G (2024) можно будет с 29 марта примерно за 300 американских долларов.