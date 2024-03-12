Из-за привычки держать его перед собой, лежа на спине

Как сообщает «Газета.ру», согласно опросу, проведенному компанией Wazzup, более трети россиян (порядка 36%) получали по лицу смартфоном перед сном. Это происходило из-за привычки использовать мобильное устройство, лежа на спине и держа его перед собой вплоть до засыпания. Когда же человек засыпал – смартфон выскальзывал из рук и падал. Также, как выяснили исследователи, 42% россиян используют свой гаджет перед сном около получаса, а 29% — около часа. В опросе принимали участие 1400 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

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Примечательно, что 49% опрошенных заявили, что засыпают в течение 30 минут после завершения использования смартфона, а 39% — еще быстрее, за несколько минут. При этом различные исследования показывают, что воздействие света, в особенности синего, может нарушать процесс засыпания и приводить к бессоннице, поэтому врачи рекомендуют хотя бы за час до сна отказаться от взаимодействия с какими-либо дисплеями. Впрочем, некоторые пользователи мобильных устройств, напротив, указывают, что потребление контента со смартфона является частью их привычного ритуала засыпания — при усилении сонливости они просто откладывают смартфон в сторону или ставят на зарядку.