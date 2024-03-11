Выгорание ускоряется при регулярном воспроизведении HDR-контента

Как сообщает популярный ресурс Techspot, дисплей портативной консоли Steam Deck OLED может начать выгорать всего через 1500 часов воспроизведения SDR-контента или через 750 часов воспроизведения HDR-контента. К таким выводам после длительных тестов пришли Youtube-блогеры Wulff Den и The Phawx. И хотя поначалу остаточное изображение может быть незначительным и почти незаметным, оно быстро начнет раздражать пользователя.

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Эффект выгорания — это общая проблема OLED-дисплеев. Чаще всего она проявляется в местах, где на экране расположены статичные элементы. В случае телевизора это может быть логотип телеканала, в случае монитора или дисплея портативной консоли — элементы интерфейса той или иной игры. Примечательно, что многие компании, выпускающие геймерские мониторы, предоставляют гарантию от выгорания сроком 3 года, в случае же Steam Deck OLED гарантия (общая) составляет только 1 год. Во многих случаях покупатель столкнется с проблемами как раз вскоре после окончания гарантийного срока. Многие эксперты и вовсе предостерегают от приобретения устройств с OLED-дисплеями, потому что технологии предотвращения выгорания вроде очистки и сдвига пикселей пока далеки от идеала и создают дискомфорт для пользователей.