Различные модификации данного лэптопа желающие смогут заказать и с доставкой в Россию

Как сообщает популярный ресурс ITHome, в Китае вышел относительно недорогой геймерский ноутбук под названием Shadow Knight Qing Pro 2024, предлагающийся в нескольких различных модификациях. Все они по-умолчанию оснащены 16 гигабайтами оперативной памяти и быстрым терабайтным твердотельным накопителем. Различаются же варианты исполнения лэптопа процессором и графическим ускорителем — это могут быть Intel Core i5-i5-13500H или Core i7-13620H, а также GeForce RTX 4050 или RTX 4060. Самая доступная из модификаций предлагается примерно за 835 долларов, а самая дорогая — за 1140 долларов.

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Примечательно, что Shadow Knight Qing Pro 2024 получил не FullHD, а QuadHD дисплей, который, кроме разрешения 2560x1440 пикселей, может похвастаться высокой частотой обновления (165 Гц) и 100% охватом sRGB. Также производитель рапортует о расширенном комплекте разъемов и производительной системе охлаждения, включающей в себя два вентилятора и большой площади радиатор с семью тепловыми трубками. Поступит ли лэптоп на рынки других стран официально – пока неизвестно, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что заказать его с доставкой из Китая в Россию не составит особого труда.