Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные трейдеров и рыночных аналитиков, корпорация NVIDIA уже в ближайшие месяцы может перегнать по капитализации Apple и выйти по этому показателю на второе место в мире, а до конца года – превзойти и Microsoft, заняв вершину рейтинга.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные трейдеров и рыночных аналитиков, корпорация NVIDIA уже в ближайшие месяцы может перегнать по капитализации Apple и выйти по этому показателю на второе место в мире, а до конца года – превзойти и Microsoft, заняв вершину рейтинга. Бум искусственного интеллекта и нейросетей позволяет компании стремительно наращивать стоимость акций – NVIDIA является одним из лидеров рынка, и спрос на ее специализированные ИИ-ускорители значительно превышает предложение.

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В настоящий момент капитализация NVIDIA составляет около 2.2 триллиона американских долларов, Apple — 2.4 триллиона, Microsoft — 3 триллиона. При этом «яблочные» в свое время также преодолевали порог в 3 триллиона, а вот отметка в 4 или даже 3.5 триллиона не покорялась пока никому. Возможно, соответствующую отметку удастся пробить именно NVIDIA. Другие компании, занятые в сфере ИИ и нейросетей, такие как OpenAI, планируют начать выпускать собственные ускорители на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, но запуск такого производства — процесс дорогостоящий, трудоемкий и длительный. По данным журналистов, глава OpenAI Сэм Альтман провел переговоры с саудовскими инвесторами и представителями TSMC, но удалось ли достичь конкретных договоренностей – неизвестно.