Xiaomi просто переименует для международного рынка Redmi K70

Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck со ссылкой на базу данных тайландского регулирующего органа, смартфон субфлагманского уровня Poco F6 Pro от хорошо знакомой российским потребителям китайской корпорации Xiaomi будет переименованной версией модели Redmi K70, предназначенной для внутреннего рынка. Возможно, производитель немного изменит характеристики, но, по предварительным данным, они будут в точности такими же.

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Redmi K70 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и обладает 6.67-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей. Аппарат предлагается в модификациях с 12 или 16 гигабайтами оперативной памяти, а также накопителем на 256/512 ГБ или 1 ТБ. В основной блок камер входят датчики на 50, 8 и 2 Мп, фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи составляет стандартные для современных мобильных устройств 5000 мА*ч, также поддерживается сверхскоростная зарядка мощностью 120 Вт. Ожидается, что спецификации Poco F6 Pro будут полностью идентичны, что же касается стоимости будущей новинки – информации о ней пока нет.