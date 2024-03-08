Ее распространенность в последнее время заметно выросла

В рамках проекта «Кибрарий» специалисты «Сбера» сообщили об увеличении распространенности очередной мошеннической схемы. В ее рамках злоумышленники в явной или скрытой (с использованием фейкового приложения) убеждают жертву запустить трансляцию экрана, после чего похищают денежные средства гражданина, используя появляющиеся на дисплее коды из SMS или push-уведомлений.

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Часто преступники выдают себя за сотрудников банка, используя его символику, и, например, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах. В обмане жертвы может участвовать несколько человек – это, по статистике, повышает уровень «конверсии», поскольку вероятность того, что пользователь растеряется и начнет действовать по указке мошенников возрастает. Помимо приложений для трансляции экрана, используют злоумышленники и софт для удаленного управления смартфоном, иногда выдавая его за официальные банковские приложения или «приложения технической поддержки». И хотя банки используют многочисленные технические меры защиты для предотвращения переводов денежных средств мошенникам, преступники также не теряют время и постоянно совершенствуют и видоизменяют используемые схемы.