Вероятно, из-за исчезновения конкурента в лице Киви

Из-за санкций и ограничений, российским геймерам приходится идти на различные ухищрения чтобы пополнить кошелек аккаунта популярного игрового сервиса Steam. До отзыва лицензии у Qiwi банка, сделать это можно было через одноименную платежную систему, но теперь такая возможность отпала. Остался сервис оператора связи МТС, но, как выяснилось, компания повысила комиссию за пополнение – ее максимальный размер теперь составляет не 8%, как ранее, а 10%. До этого сервис был недоступен в течение нескольких дней.

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В технической поддержке МТС подтвердили, что увеличение максимального размера комиссии не является ошибкой. На сайте оператора по-прежнему сообщается, что сервис МТС по пополнению Steam является наиболее выгодным. Технически это, вероятно, по-прежнему так, хотя компании стоит обновить информацию о комиссии – в некоторых инструкциях ее максимальный размер по-прежнему указан на уровне 8%, а не актуальных 10%. К сожалению, ожидать в ближайшее время возвращения всех привычных способов пополнения, которые были актуальны до 2022 года, видимо, не приходится.