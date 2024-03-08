Процедура "скальпирования" по-прежнему актуальна

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, некоторые энтузиасты и оверклокеры уже получили на руки флагманские процессоры Intel Core i9-14900KS, официальный релиз которых еще не состоялся. Один из специалистов провел «скальпирование» CPU, удалив теплораспределительную крышку и заменив припой под ней на более эффективный термоинтерфейс — жидкий металл. Такая процедура привела к значительному снижению рабочих температур процессора – примерно на 10 градусов по шкале Цельсия в тесте Cinebench и на 7 градусов в Y-cruncher.

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Согласно предварительным данным, TDP процессора при работе в многопоточном программном обеспечении с хорошо распараллеливаемой нагрузкой или в стресс-тестах может превышать 400 Вт. Проведенные энтузиастами тесты подтверждают эти данные – TDP в Y-cruncher доходил до отметки в 432 Вт. Для отвода тепла от 14900KS желательно использовать высокоэффективную систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами и крупным радиатором. Автор тестов использовал СЖО DeepCool LS720 SE Liquid Cooler. Что же касается сроков выхода Core i9-14900KS – релиз ожидается 14 марта. Ожидается, что стоить процессор будет довольно дорого, и выйдет сравнительно небольшим тиражом – его можно считать имиджевым продуктом.