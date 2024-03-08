Толстый, тяжёлый и функциональный.

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания Unihertz представила новый защищенный смартфон под названием 8849 Tank 3 Pro. Среди особенностей решения – яркий фонарик, сверхъемкая батарея на 23800 мА*ч и даже проектор с вентилятором. Разумеется, аппарат с таким емким аккумулятором не может быть тонким и легким – толщина устройства составляет 3 см, а вес – около 700 г. Также Unihertz защищен от ударов, а еще от пыли и влаги по стандарту IP68.

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Девайс базируется на SoC Dimensity 8200 и может похвастаться огромным объемом оперативной памяти — 16 или 18 ГБ в разных модификациях, причем речь идет именно о физической ОЗУ без учета еще 16 ГБ, выделяемых с полутерабайтного накопителя. Экран — 6.79-дюймовый с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Колоссальной емкости аккумуляторная батарея на 23800 мА*ч поддерживает быструю 120-ваттную зарядку, позволяющую пополнить запас энергии с 0 до 100% за 90-100 минут. Главный блок камер включает в себя датчики на 200, 64, 50 и 8 Мп, фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Одной из ключевых «фишек» аппарата является встроенный лазерный DLP-проектор яркостью 100 люмен – его разрешение пока не указывается. Охлаждается он вентилятором. Цена смартфона пока не раскрывается, но, судя по характеристикам, он будет довольно дорогим — на уровне субфлагманских мобильных устройств конкурирующих брендов.

P.S. Цена на Алиэкспресс от128 000 руб.