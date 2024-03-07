Однако не все союзники Америки согласны с такой стратегией

Как сообщает Bloomberg, США планируют усилить экономическое давление на Китай, используя для этого такие инструменты, как санкции и прочие торговые ограничения. При этом американские власти хотят подключить к процессу своих политических союзников: в торговую войну могут быть вовлечены Нидерланды, Германия, Южная Корея и Япония. Однако среди союзников, по информации журналистов, нет консенсуса по данному достаточно острому вопросу.

Так, США пытаются надавить на голландскую компанию ASML, чтобы так прекратила обслуживать литографическое оборудование, необходимое для производства чипов, которое клиенты из Поднебесной приобрели до ввода действующих в настоящий момент санкций. Фирма же не желает отказываться от своих обязательств, поскольку это негативно повлияет на деловую репутацию и может привести к судебным искам. Власти и регуляторы Японии и Нидерландов также не желают присоединяться к санкциям против Китая и упускать возможную выгоду от торговли с ним. По мнению ряда экспертов, США постараются договориться со своими партнерами, чтобы те если не прекратили, то хотя бы снизили поставки в Поднебесную запчастей, оптики и других комплектующих и компонентов, необходимых для производства полупроводниковой продукции.