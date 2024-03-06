В очередной раз продемонстрировав ряду стран, как работает демократия

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Bloomberg, граждане Швейцарии проголосовали на общенациональном референдуме против повышения пенсионного возраста выше нынешних 65 лет, а также за ежегодную выплату дополнительных 13-х пенсий. Соответствующее предложение поддержало почти 60% голосовавших – выплаты начнутся уже с 2026 года. Что же касается возможного повышения пенсионного возраста — его поддержали только 25% избирателей.

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Для воплощения данного предложения, принятого на референдуме 3 марта, ежегодно потребуется более 4 млрд франков (приблизительно $4,52 млрд). Инициаторы референдума не уточнили механизм сбора этих средств. По всей видимости, необходимые средства будут собираться за счет увеличения пенсионных взносов от работающих швейцарцев или увеличения НДС.

По мнению ряда экспертов, швейцарский референдум продемонстрировал, как работает настоящая демократия — во многих других странах даже такие важные решения принимаются без учета мнения граждан. В качестве примера можно привести, например, Францию — после принятия в ней закона о повышении пенсионного возраста в 2023 году прошли масштабные протесты.