Возможно, бренд GTX больше не будет использоваться для новых продуктов

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ссылаясь на данные с тематического инсайдерского форума Board Channels, корпорация NVIDIA окончательно прекратила выпуск GPU для геймерских видеокарт GTX 1600, таких, как GTX 1660 Super или GTX 1650. Согласно сведениям журналистов, оставшиеся запасы чипов будут распроданы в течение трех-четырех месяцев, максимум — полугода. В дальнейшем же будут реализованы и сами видеокарты, хотя отдельные экземпляры могут всплывать на рынке даже спустя годы после выпуска.

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По мнению ряда экспертов, компания решила полностью отказаться от использования бренда GTX для новых продуктов. Другие же обозреватели полагают, что NVIDIA все же будет использовать его в бюджетном и сверхбюджетном игровом сегменте, как и GT. В настоящий момент самыми доступными актуальными решениями в ассортименте «зеленых» являются ноутбучная GeForce RTX 2050 и десктопная GeForce RTX 3050 6 ГБ, заменившая оригинальную «три тысячи пятидесятую» - более производительную, обладающую более высоким TGP, а также оснащенную 8 гигабайтами видеопамяти.