Они используют вместо меди более дешевые материалы

Как показала проверка, организованная автором популярного ресурса Igor's Lab, Игорем Валлосеком, многие системы жидкостного охлаждения содержат гораздо меньше меди, чем обещает производитель. Медь отличается более высокой теплопроводностью, чем алюминий, но при этом и стоит она дороже. Как выяснил обозреватель, радиаторы СЖО, заявленные как медные, на практике часто состоят из сплавов с относительно низким содержанием меди или латуни.

Также обозреватель обнаружил и ряд других проблем – например, связанных с использованием свинцового припоя, низким качеством пайки и обработки, химическими загрязнениями и так далее. Впрочем, это касается все-таки продукции не всех брендов. При этом, по мнению Валлосека, на компаниях лежит лишь часть вины — многие из них не производят компоненты для своих систем жидкостного охлаждения, а полагаются на подрядчиков, которые уже и мухлюют с материалами или попросту не обеспечивают должного контроля качества. Также эксперт сообщил, что приобрел еще несколько СЖО, и в ближайшее время протестирует их, в том числе уточнив, соответствуют ли используемые материалы заявленным.