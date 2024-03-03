Впрочем, его все равно мало кто использует

Установка обновлений для операционных систем Windows 10 и Windows 11 часто приводит к возникновению самых неожиданных проблем – от невозможности загрузки до зависания или пропажи панели задач. Компьютерное сообщество к этому уже привыкло: эксперты рекомендуют отключать или откладывать инсталляцию апдейтов и устанавливать их только тогда, когда их протестируют другие пользователи, чтобы не становиться бесплатным бета-тестером.

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На этот раз очередное обновление Windows 11 вывело у ряда пользователей из строя браузер Microsoft Edge — он стал отображать ошибку «недостаточно памяти для открытия этой страницы», даже если вкладка всего одна, а памяти на самом деле хватает с большим запасом. При этом отключение расширений и плагинов решить проблему не помогает, как и перезагрузка компьютера. Как удалось выяснить опытным путем пользователям Reddit, временным решением может быть отключение или включение опции «Повысить безопасность в Интернете» в браузере. Некоторые эксперты предполагают, что проблема связана с утечкой памяти, и Microsoft исправит ее в следующих обновлениях, хотя и, возможно, сломает при этом что-то еще.